اليابان: إصابة 9 بحادث "دهس متعمد" برأس السنة والمشتبه به يغيّر افادته

طوكيو، اليابان (CNN)—أصيب 9 أشخاص بجروح أحدهم إصابته خطرة في حادث "دهس متعمد" وقع بعد دقائق على دخول رأس السنة الميلادية الجديدة في وسط العاصمة اليابانية، طوكيو، وفقا للشرطة بالبلاد.

وقالت الشرطة لـCNN إنها فتحت تحقيقا بالحادثة وأن شخصا يبلغ من العمر 21 عاما اعتقل للاشتباه بإقدامه على محاولة قتل، موضحة أن اسمه كازوهيرو كوزاكابي، واعترف للشرطة في بداية التحقيق أن أقدم على عمل إرهابي، ليعود بعدها ويغيّر افادته قائلا إنه قام بذلك للاعتراض على عمليات الإعدام في البلاد.

وبينت الشرطة أن الحادث وقع الساعة 12:10 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، في شارع تاكيتشيتا بمنطقة هارجوكو السياحية التي كانت مكتظة بالمحتفلين برأس السنة والقريبة من معبد مييجي الذي يقصده العديد من اليابانيين للحصول على "مباركة" في هذه الأوقات من السنة.

وقالت شهود عيان لوسائل إعلام محلية أن المشتبه به ترجّل من سيارته بعد أن توقفت تماما وانهال بالضرب على أحد الأشخاص المصابين، في حين بينت الشرطة أن الجرحى تتراوح أعمارهم بين سن المراهقة والـ50 عاما.