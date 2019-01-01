بريطانيا: طعن ثلاثة ليلة رأس السنة.. وشاهد: المهاجم صرخ "الله"

مانشستر، بريطانيا (CNN)—أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الاثنين، إصابة ثلاث أشخاص بحادث طعن وقع في محطة فيكتوريا للقطارات بمدينة مانشستر ليلة رأس السنة، لافتة إلى اعتقال شخص على صلة بالحادثة.

وقال روب بوتس، قائد شرطة مانشستر في بيان: "في الوقت الذي لا نعلم فيه للآن كل الظروف المحيطة (بحادث الطعن) يقوم الضباط من وحدة مكافحة الإرهاب بقيادة التحقيقات".

وأوضحت الشرطة أن امرأة ورجلا كلاهما في الخمسين من عمره نقلا إلى المستشفى بإصابات نتيجة عملية طعن، مشيرة إلى أن المرأة أصيبت في منطقة الوجه والبطن وأن الرجل أصيب في منطقة البطن.

وأضافت الشرطة أن الشخص الثالث وهو عنصر بشرطة النقل أصيب بجروح في منطقة الكتف، لافتة إلى أن الشخص المعتقل يتم استجوابه بتهم الاشتباه بمحاولة القتل.

سام كلاك، مراسل شبكة BBC كان موجودا في موقع الهجوم بمحطة القطارات وقال على الهواء بعدها مع قناته: "سمعته.. صرخ ’الله‘ بصورة واضحة ولم اسمع بقية الجملة، كتبت تقارير كافية حول هذه المواضيع لأكون صريحا وأعلم نوعا ما كيف تسير فيه الأمور في هذه الحالات".