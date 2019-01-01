واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نشرت القيادة الاستراتيجية الأمريكية وهي القوة العسكرية الموحدة التي تتحكم بإطلاق الأسلحة النووية، تغريدة "غير تقليدية" ليلة رأس السنة، مساء الاثنين، قبل أن تتراجع وتحذفها.

ونشرت القيادة صورة لقاذفة القنابل الأمريكية B2 تلقي بقنبلة تزن 300 ألف رطل على هدف بمرمى للرماية، قائلة في تعليق على الصورة: "تقاليد تايم سكوير (ساحة في مدينة نيويورك) برأس السنة هو اسقاط كرة كبيرة.. إذا ما دعت الحاجة، نحن مستعدون لإلقاء شيء أكبر، أكبر بكثير".

00:56 فيديو غير مسبوق للقاذفة الشبح الأمريكية B2 سبيريت

وفي حين أن القنابل التي عرضتها القيادة الاستراتيجية هي من فئة الأسلحة التقليدية غير النووية وتعرف باسم "مخترقة التحصينات" يظهر أن ما كان يقصد بالتغريدة هو تذكير للعالم بأن الولايات المتحدة لازالت تملك أكبر الأسلحة وأكثرها قدرة بالعالم.

وعلق بروك ديوالت، المتحدث باسم القيادة الاستراتيجية لـCNN أن التغريدة هي جزء من تذكير بأولويات قيادته، وإعادة التأكيد للشعب الأمريكي أن القوات العسكرية الأمريكية مستعدة في كل الأوقات حتى في ليلة رأس السنة.