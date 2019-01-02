شرطة الدنمارك لـCNN: 6 قتلى وإصابة 16 آخرين بحادث بين قطارين

كوبنهاغن، الدنمارك (CNN)—قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرين في حادث اصطدام قطارين على جسر يربط جزر زيلاند الدنماركية مع منطقة فونن وفقا للشرطة الدنماركية في تصريح لـCNN.

وأضافت الشرطة أن التحقيقات في سبب الحادث الذي أبلغ عنه الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت المحلي، مستمرة ولم يتم التوصل للأسباب في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن القطارين أخليا من الركاب ولا تزال فرق الانقاذ في الموقع.

كاسبر البيورن، المتحدث باسم شركة صناعة الجعة، كالزبيرغ، قال لـCNN إن قطار الشحن كان محملا على ما يبدو بالجعة التي تنتجها الشركة، مضيفا أن الشحنة كانت تنقلها شركة باهن الاسكندنافية.

وقال أحد شهود العيان ممن كان على متن أحد القطارين إنه كان في العربة الثانية عندما وقع الاصطدام وأن عائدا من المطار بعد إجازة أمضاها خارج البلاد، وأن قطار الشحن كان يسير بصورة معاكسة، لافتا إلى أن الرياح كانت شديدة وأن القطار كان يهتز بسببها.