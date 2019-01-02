تركيا تحذر اليونان: اضبطوا "طفلكم المدلل" وزير دفاعكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجَّه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، رسالة تحذير إلى اليونان بشأن وزير دفاعها، حسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وذكرت وكالة الأناضول أن رسالة أوغلو تأتي "للحيلولة دون أن تقع أي حادثة من قبل القوات التركية في بحر إيجة"، وذلك في كلمته خلال مؤتمر عُقد في مقر رئاسة أكاديمية خفر السواحل وقوات الدرك، في العاصمة التركية أنقرة.

وعلَّق أوغلو على المفاوضات القبرصية، بقوله إن "الذين يحلمون بحل (في الجزيرة) دون أي ضامن أو تواجد عسكري، نقول لهم: استيقظوا، أنتم تحلمون".

وأضاف "نوجه تحذيرا لليونان. لديكم طفل مدلل، كما تسمون وزير دفاعكم (بانوس كامينوس). اضبطوا طفلكم المدلل، لكي لا تقع أي حادثة على يد قواتنا، ولذلك نقوم بهذا التذكير"، حسب تعبيره.

كما شدد على أن "تركيا لن تسمح أبدا بفرض أمر واقع في بحر إيجة"، معتبرا أن "التحذير ودي للغاية من جانب تركيا لليونان"، حسب وكالة الأناضول. فيما أضاف أن "إطلاق خطابات تزيد التوتر، أو قيام بزيارة صخرة أو جزيرة صغيرة لن تجلب لكم أية فائدة، ولذلك نقوم باللازم إزاء حماية مصالحنا في مسألة تقييم احتياطي المحروقات على وجه الخصوص في بحر إيجة والبحر المتوسط"، حسب قوله.

وقال إن تركيا "تقوم في الوقت الراهن بأعمال تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي المناطق التي دعتهم إليها جمهورية شمال قبرص التركية"، مشيرا إلى أنهم "كانوا في السابق يجرون أعمال التنقيب عبر سفينة (بربروس خير الدين باشا)، أما اليوم فلديهم منصة تنقيب".

وشدد على أنهم "سيحمون حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في شرق المتوسط وفي بحر إيجة حتى النهاية"، حسب وكالة الأناضول.