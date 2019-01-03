من منبوذ إلى قائد يجب لقاؤه.. كل ما يجب معرفته عن كيم جونغ أون

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض سيجهز لعقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في "المستقبل غير البعيد".

وأوضح ترامب أيضا أنه تلقى رسالة "عظيمة" من كيم، وذلك في معرض تصريحاته التي أدلى بها إلى الصحفيين خلال جلسة عقدت بغرفة مجلس الوزراء.

وقد اعترف ترامب مرة أخرى بأن إدارته لا تتلقى ما يكفي من الفضل لتحسين العلاقات مع بيونغ يانغ، قائلاً إنه إذا كان هناك شخص آخر في المنصب فإنه سيشرف على حرب في آسيا، ليوضح: "ستشهد حربا كبيرة وجميلة في آسيا ولن تكون ممتعة".

وأضاف ترامب أنه لم يكن في عجلة من أمره للتقدم في كوريا الشمالية وأنه يشعر بتشجيع من عدم وجود اختبارات صاروخية.

يشار إلى أن ترامب عقد اجتماعا تاريخيا غير مسبوق مع كيم بسنغافورة في يونيو/ حزيران 2018. وتأتي تصريحاته بعد يوم واحد من خطاب الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة رأس السنة الجديدة، الذي حذر فيه الولايات المتحدة من العقوبات.

وقال كيم عن الاجتماع الثاني المحتمل بين الزعيمين: "سأسعى نحو نتيجة سيرحب بها المجتمع الدولي". إلا أن كوريا الشمالية لن يكون لديها "خيار سوى الدفاع عن سيادة بلدنا ومصلحته العليا، وإيجاد طريقة جديدة لتسوية السلام في شبه الجزيرة"؛ إذ قال: "الولايات المتحدة تسيء فهم صبر شعبنا، وتجعلها من جانب واحد"، لافتا إلى "المطالب ومواصلة السير على طريق العقوبات والضغط على جمهوريتنا"، حسب تعبيره.