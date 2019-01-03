محاميه: روسيا توجه اتهاما رسميا بالتجسس لمواطن أمريكي

(CNN)-- اتهم المواطن الأمريكي، بول ويلان، رسمياً في روسيا بالتجسس، وفقا لما قاله محاميه، الخميس، بعد أسبوع تقريباً من اعتقاله في موسكو، فيما تقول عائلته إنه كان في رحلة إجازة.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي (FSB) في وقت سابق من هذا الأسبوع إن ويلان البالغ من العمر (48 عاما) وهو من سكان ميشيغان ومدير الأمن العالمي عن مورد مكونات السيارات ومقرها الولايات المتحدة، اعتقل في 28 ديسمبر/ كانون الأول في موسكو للاشتباه في تنفيذه عملية تجسس.

ورفض محاميه، فلاديمير زهريبينكوف، الحديث عن تفاصيل الاتهامات في محادثة مع شبكة CNN الخميس. وأعلنت الحكومة الروسية عن الاعتقال منذ 3 أيام. ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى عن ظروف الاحتجاز أو الادعاءات المحددة الموجهة ضده.

فيما ترفض أسرة ويلان الادعاء الذي يقول إنه كان جاسوسًا، مؤكدة أن الاحتياطي البحري الذي تم تسريحه من الخدمة كان في روسيا لحضور حفل زفاف لزميل سابق في الخدمة بالولايات المتحدة على إحدى النساء الروسيات.

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن جون هانتسمان سفير واشنطن لدى موسكو زار ويلان في مقر الاعتقال الروسي ليفورتوفو، الأربعاء، وتحدث مع عائلته عبر الهاتف بعد الزيارة.