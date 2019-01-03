ماذا نعرف عن الأمريكي المتهم بالتجسس في روسيا؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت السلطات الروسية اعتقال الأمريكي بول ويلان البالغ من العمر 48 عاما بتهمة التجسس في الوقت الذي تقول فيه عائلته إن ذهب إلى موسكو في زيارة سياحية، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات نظرا لتوقيت هذا الاعتقال الذي جاء بعد نحو أسبوعين على اعتقال السلطات الأمريكية للروسية، ماريا بوتينا التي اعترفت بقيامها بأعمال تجسس بالبلاد.

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ويلان ولد في كندا وترعرع في ميتشغان وعمل كخبير أمني لدى شركة بورغ وارنر التي تعمل في قطاع تجارة قطع السيارات منذ العام 2017، وتمثلت مهمته بتأمين منشآن الشركة التي ليس لها فروع في روسيا، وفقا للشركة.

خدم ويلان لمدة 14 عاما في سلاح البحرية الأمريكية وخدم دورتين في العراق عامي 2004 و2006 قبل تسريحه العام 2008 لسوء تصرف بعد محاكمة عسكرية.

سافر ويلان إلى روسيا عدة مرات، وفي العام 2007 قالت البحرية الأمريكية أنه سافر إلى روسيا "لتجربة حقبة ما بعد السوفيتية لموسكو وسان بطرسبيرغ"، ناشرة صورة له قرب نهر موسكو وعلى الجهة المقابلة من الكرملين.

وقالت عائلته إن ويلان سافر إلى موسكو في الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول لحضور حفل زفاف صديق خدم معه في البحرية الأمريكية من فتاة روسية.