نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مصدر مطلع أن باتريك شاناهان، المكلف بتسيير اعمال وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" طلب من مسؤولين هناك التركيز على "الصين" بصورة ملحة.

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وأوضح المصدر أن ذلك جاء في أول يوم لشاناهان الذي يسير أعمال البنتاغون بعد استقالة جيمس ماتيس، حيث قال في تصريح لـCNN: "في الوقت الذي نركز فيه على العمليات الجارية حاليا الوزير المؤقت شاناهان قال لهم (المسؤولين في البنتاغون) تذكر: الصين الصين الصين".

ويذكر أن تصريحات شاناهان أتت قبل ساعات قليلة على حضوره اجتماعا وزاريا هاجم فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزير الدفاع المستقيل، جيمس ماتيس بالإضافة إلى العمليات العسكرية الأمريكية في كل من سوريا وأفغانستان.

وكانت الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت عددا من الخطوات لمجابهة الصين كرد على توسيع بكين لنشاطاتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى، ويظهر من تصريحات شاناهان أنه يتبنى نظرة أقرب لما تراه الإدارة الأمريكية.