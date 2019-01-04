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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت البحرية الإيرانية على لسان قائدها، الأدميرال تورج مقدم، عن إرسال مجموعة من القطع البحرية بما فيها مدمرة إلى المحيط الأطلسي في مهمة قد تمتد لمدة خمسة أشهر ابتداء من مارس/ آذار المقبل.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية على لسان مقدم، قوله: "هذه المجموعة تشمل مدمرة سهند الحاملة للمروحيات بصفته الاكثر تطورا في منطقة غرب اسيا"، موضحا أن المدمرة "انضمت قبل شهرين الي الاسطول الجنوبي في سلاح البحر التابع للجيش الايراني وهي أكثر تطورا مقارنة مع مدمرات الجيل السابق وتبلغ قدراتها ضعف مدمرة جماران ولا ترصدها الرادارات وتعمل بأربعة محركات".

وأضاف: "القطع البحرية الـ 59 لسلاح البحر التابع للجيش تبحر حاليا في خليج عدن لضمان مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية في المحيط الهندي وتشارك مع باقي القوات المنتشرة هناك في احلال الامن للملاحة البحرية الدولية".

وحول الهدف من هذه المهمة، قال مقدم أنه "للحفاظ على مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية في المياه البعيدة ورفرفة العلم الايراني واحباط مؤامرات الايرانوفوبيا إلى جانب الاشراف الاستخباراتي وتوفير امن الملاحة البحرية للبلاد وكذلك نقل رسالة السلام والصداقة".