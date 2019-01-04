(CNN)-- علَّقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على تصريحات رشيدة طليب "المسيئة" التي استخدمتها حول "عزل" الرئيس دونالد ترامب، لكنها قللت من أهمية هذا الحادث، واعتبرت أنه "ليس أسوأ مما قاله الرئيس".

وتحدثت بيلوسي لـNBC News، الجمعة، عن أن "عزل ترامب" سيظل قضية "مشحونة" بالنسبة للديمقراطيين في مجلس النواب وهم يسيطرون على الكونغرس.

00:54 بصحبة نانسي بيلوسي.. رشيدة طليب وإلهان عمر في الكونغرس

وأوضحت بيلوسي ردا على تصريحات طليب- وهي أول أمريكية مسلمة من أصل فلسطيني تنال عضوية الكونغرس- أنه "ربما يكون لدي رد فعل على الأجيال"، مضيفة: "لست في مجال الرقابة. لا أحب هذه اللغة، ولن أستخدم هذه اللغة، لكنني لن أضع معايير لغوية لزملائي".

ويوم الخميس، تحدثت طليب عن ترامب قائلة إنها "ستفرض عقوبة (العزل)" عليه، وبسؤال حول تصريحاتها، قال العديد من الديمقراطيين إنها "غير مناسبة"، في إشارة إلى الوصف "المسيء" الذي أطلقته بشأنه.

وبعد ساعات من أداء اليمين الدستورية أمام الكونغرس، استخدمت رشيدة طليب، وهي ديمقراطية من ولاية ميتشيغان، كلمة "بذيئة" في الضغط من أجل عزل ترامب.

وتحدثت إلى حشد من الناس في حدث رعته المجموعة التقدمية MoveOn، وتذكرت لحظة فوزها بالانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني، قائلة: "وعندما ينظر إليك ابنك ويقول: ماما، لقد فزت. لا يفوز المتنمرون، وقلت لهم: لا، إنهم لا يفعلون ذلك، لأننا سنذهب إلى هناك"، لتتحدث عن ترامب وفقا لمقطع فيديو نشر على موقع "تويتر" من نيستور رويز وهو ناشط في يونايتد وي دريم، ولم تبدِ أي ندم على اختيارها للكلمة المسيئة، الجمعة.

بدوره، قال رئيس الرقابة إيليا كومينجز من ولاية ماريلاند: "أعتقد أن هذا النوع من التعليقات لا يأخذنا في الاتجاه الصحيح"، مضيفا: "لذا، أود أن أقول إنهم غير مناسبين لكنني لا أريدهم أن يشتتوا عما يجري".

وقال النائب جيم كوستا، وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا: "إنه أمر غير مناسب. يمكن أن تكون لدينا اختلافاتنا لكننا وضعنا معيارًا أعلى". لكن آخرين دافعوا عن طليب. وقال عضو المجلس النيوزيلندي أوكاسيو كورتيز في نيويورك لشبكة CNN: "إنها قضية تهتم بها".

وقال أوساسيو كوريتز: "أعتقد بالتأكيد إنها مسألة صحيحة، وهي مسألة أهتم بها كثير من الناخبين في الاستعداد للانتخابات"، معتبرا أنها "مناقشة مشروعة لدينا".

ولم تتراجع طليب عن تصريحاتها، حيث كتبت تغريدة عبر موقع "تويتر"، صباح الجمعة: "سأقول دائما الحقيقة للسلطة".

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "كما ذكرت مراراً، إذا ما استولى الديمقراطيون على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فسوف يحدث خلل في الأسواق المالية. فزنا في مجلس الشيوخ ، فازوا في مجلس النواب. سوف تستقر الأمور. إنهم يريدون فقط إقصاء رأيي لأنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون الفوز في عام 2020، الكثير من النجاح!"، حسب تعبيره.

وأضاف: "كيف تتهمون رئيسًا ربما فاز بأكبر انتخابات في كل العصور، ولم يفعل شيئًا خاطئًا (لم يكن متواطئا مع روسيا، كان الديمقراطيون المتواطئون)، الأكثر نجاحًا في العامين الأولين من أي رئيس، وهو الأكثر شعبية الجمهوري في تاريخ الحزب 93٪؟"، وفقا لقوله.