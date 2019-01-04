ترامب عن الجدار الحدودي وسعره: نتحدث عن الأمن القومي لا الألعاب 

(CNN)-- واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن رغبته في بناء جدار حدودي، الجمعة، مشيراً إلى من وصفهم بـ"ذئاب القراصنة والاتجار بالبشر" كأمثلة على المخاطر على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي تصريحات أدلى بها إلى الصحفيين، قال ترامب: "نحن لا نتحدث عن الألعاب. نحن نتحدث عن الأمن القومي"، معتبرا أن "الطريقة الوحيدة التي سنتوقف عندها هي امتلاك هيكل صلب صلب أو هيكل خرساني، سواء كان جدارًا أو شكلًا من الفولاذ القوي جدًا".

وأشار إلى أن الفولاذ "أغلى ثمناً"، لكنه أضاف: "أعتقد أننا نتحدث على الأرجح عن الفولاذ"، ليوضح بعدها: "لقد ذكرنا السعر الذي نريده، 5.6 مليار دولار، بقوة يتم طرح هذه الأرقام... هذا هو الأمن القومي الذي نتحدث عنه. نحن لا نتحدث عن الألعاب. نحن نتحدث عن الأمن القومي"، حسب تعبيره.