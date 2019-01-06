إعدام رجل اغتصب وقتل 10 نساء في الصين.. وشوه جثث ضحاياه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعدمت الصين رجلا يبلغ من العمر 54 عاما بعد أن قام باغتصاب وقتل 10 نساء بين عامي 1988 و2002، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية صينية.

وكان يقوم الرجل الذي يدعى غاو شينغ يونغ، بتتبع الفتيات اللائي يرتدين ملابس حمراء ثم يغتصبهن ويقوم بقتلهن، عبر قطع حناجرهن في معظم الأحيان، قبل أن يشوه جثثهن، وقد بلغت إحدى الضحايا من العمر 8 سنوات.

ألقت الشرطة القبض على غاو عام 2016، وذلك بعد أخذ عينة من الحمض النووي الخاص بعمه، لتكتشف الشرطة صلة القرابة بينه وبين غاو، قبل أن يتم التوصل إليه وإلقاء القبض عليه.

واعترف المتهم بجميع الجرائم المسندة له في مارس/أذار من العام الماضي، ليتم الحكم عليه بالإعدام وقد أكدت الشرطة أن لديه هوس جنسي وحقد على النساء.