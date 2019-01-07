سلطان ماليزيا يعلن تنازله عن عرشه.. هل كانت حسناء روسية وراء ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن السلطان محمد الخامس، سلطان ماليزيا، الأحد، التنازل عن عرشه حيث اجتمعت العائلة الملكية في البلاد لاختيار السلطان الجديد، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام محلية.

استقالة السلطان الماليزي تأتي وسط تكهنات بأن هذه الخطوة جاءت بعد زواجه من ملكة جمال روسية تدعى اوسكانا فيفودينا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا زعموا أنها من حفل الزفاف الذي أقيم لهما، إلا أن الحكومة الماليزية والقصر لم يؤكدا ذلك.

وقال جيمس تشين، مدير معهد آسيا في جامعة تاسمينيا، إن خبر تنازل السلطان محمد الخامس "لم يكن مفاجئا" بالنسبة للعديد من السياسيين والمتابعين للشؤون الماليزية، حيث أخذ السلطان إجازة مرضية لمدة شهرين العام الماضي.

ويشار إلى أن السلطان محمد نُصّب في ديسمبر/ كانون الأول العام 2016، وأن تنازله عن منصبه يعتبر هو الأول من نوعه في تاريخ ماليزيا الحديث.