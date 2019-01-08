هل سيعلن ترامب حالة الطوارئ في أمريكا من المكتب البيضاوي الثلاثاء؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لم يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ما كان سيعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد من أجل بناء الجدار على طول الحدود مع المكسيك، وفقا لشخص مقرب منه.

لا يزال ترامب يعمل مع مساعديه وعلى رأسهم ستيفن ميلر، قبل ظهوره في المكتب البيضاوي الثلاثاء، وقال المصدر إن الرئيس الأمريكي لا يزال يدرس المدى الذي سيبلغه في كلمته التي سيخاطب بها الشعب الأمريكي.

كما تستعد إدارة ترامب للمعركة القانونية التي ستخوضها من أجل فرض حالة الطوارئ، ليفي الرئيس الأمريكي بالوعود التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية.

من جانبه، قال نائب ترامب، مايك بنس، إن المجلس في البيت الأبيض ينظر في مدى إمكانية أن يفرض الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ من أجل تمويل بناء الجدار.