ترامب يقترح خطوة جديدة بشأن تمويل الجدار الحدودي

(CNN)-- اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد يوم من خطاب مكتبه البيضاوي في البداية أنه قد يستخدم السلطة التنفيذية لتأمين الأموال للجدار الحدودي مع المكسيك إذا انهارت المفاوضات مع الديمقراطيين.

وقال ترامب خلال حفل توقيع مشروع في المكتب البيضاوي: "أعتقد حقا أن الديمقراطيين والجمهوريين يعملون معا. أعتقد أن شيئا سيحدث، آمل"، ليضيف بعدها: "وإلا سنذهب في الأمر بطريقة مختلفة".

في تصريحاته يوم الثلاثاء، توقف ترامب عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار الحدودي الموعود به. لكنه لم يستبعد ذلك ولا يزال يفكر في هذا الخيار، وفقا لمساعديه.

وأفاد ترامب، الأربعاء، بأن الحدود لا تزال مكانا مؤلما في سجل مبهج، موضحا: "إننا نمر بوقت جيد للغاية في بلدنا. نحن نبلي بلاء حسنا جدا باستثناء الحدود"، معتبرا أن "الحدود مشكلة كبيرة. إنها مشكلة خطيرة للغاية"، على حد تعبيره.

وأضاف ترامب: "هناك الكثير من الأشياء الجيدة تحدث، لكن يتعين علينا الاهتمام بالحدود ونحن نعمل جميعا معا".

كما أكد ترامب مرة أخرى على الحاجة إلى جدار على الحدود الجنوبية لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية، قائلا: "يمكننا أن نلعب جميع الألعاب، ولكن الجدار هو ضرورة. يقولون إنه حل في القرون الوسطى، جدار. هذا صحيح لأن عملت بعد ذلك وهي تعمل بشكل أفضل الآن".

وأشار ترامب أيضا إلى الانفتاح على صفقة أوسع للهجرة وقال إن هذا الإغلاق يمكن أن يكون "نعمة مقنعة" من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق أوسع للهجرة.

وقال ترامب: "أحب أن أرى مشروع قانون كبير للهجرة يعتني حقاً بهذا الوضع"، مضيفا أنه "في الوقت الراهن، لدينا مشكلة وعلينا أن نعتني بذلك. لكننا نرغب في رؤية إصلاح حقيقي للهجرة في هذا البلد".

وعلى الرغم من هذه التعليقات، لم يعلن البيت الأبيض بعد عن استعداده للتوصل إلى صفقة أوسع تشمل تمويل الجدار والحماية للمهاجرين غير المسجلين.