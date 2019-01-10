بتغريدة على "تويتر".. ترامب يعلن إلغاء مشاركته في منتدى دافوس

نشر الخميس ، 10 يناير / كانون الثاني 2019

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عبر تغريدة نشرها بموقع "تويتر"، أنه سوف يلغي جولته "الهامة للغاية" التي كانت مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا.

وأرجع ترامب سبب عدم مشاركته في منتدى دافوس إلى "تعنت الديمقراطيين بشأن أمن الحدود والأهمية الكبرى للسلامة لأمتنا"، على حد قوله.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه "بسبب تعنت الديمقراطيين بشأن أمن الحدود والأهمية الكبرى للسلامة لأمتنا ، ألغي بكل احترام رحلتي الهامة جدا إلى دافوس بسويسرا"، خاتما بـ"أطيب تحياتي واعتذاري"، حسب تعبيره.