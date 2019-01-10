ترامب يكشف استعداده لإعلان حالة الطوارئ بسبب الجدار الحدودي 

(CNN)-- كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه مستعد لإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية إذا استمرت المحادثات مع الديمقراطيين في الانهيار بشأن الجدار الحدودي.

واقترب ترامب من استخدام سلطته التنفيذية لتأمين الأموال من أجل تدشين الجدار الحدودي، وقال إن محاميه نصحوه بأنه ضمن حقوقه اتخاذ الخطوة.

وأوضح ترامب: "لقد نصحني المحامون بذلك. أنا لست على استعداد للقيام بذلك حتى الآن، ولكن إذا كان لا بد لي، سأفعل. ليس لدي شك في ذلك، سأفعل ذلك".

وجاء تصريح ترامب بينما كان في طريقه لزيارة الحدود الجنوبية. وكان يجيب على سؤال من جيريمي دايمنت من CNN.