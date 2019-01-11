شرطة لاس فيغاس تطلب عينة من الـDNA لرونالدو ضمن تحقيقات بقضية اغتصاب

بعد الصافرة.. من هما ميسي ورونالدو النسخة العربية ولماذا؟

بعد الصافرة.. ما إيجابيات غياب ميسي ورونالدو عن الكلاسيكو؟

لاس فيغاس، نيفادا (CNN)—أرسلت شرطة مدينة لاس فيغاس مذكرة إلى السلطات الإيطالية تطلب فيها عينة من الحمض النووي "DNA" لمهاجم نادي يوفينتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، وذلك ضمن التحقيقات في قضية اغتصاب.

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وقالت لورا ميلتزر من شرطة لاس فيغاس: "نحن نقوم بالخطوات ذاتها التي نتخذها في التحقيقات بقضايا اعتداء جنسي حيث نستعين بعينات الحمض النووي.. ويمكننا التأكيد على أننا أرسلنا طلبا رسميا للسلطات الإيطالية"، حيث يلعب رونالدو في ناديه، يوفنتوس.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن المحققين طلبوا عينات رونالدو لمطابقتها مع عينات الحمض النووي الذي عثر عليه على رداء كانت ترتديه فتاة تدعى كاثرين مايورغا.

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ويذكر أن مايورغا رفعت قضية في العام 2009 ضد كريستيانو رونالدو زاعمة أنه قام باغتصابها في غرفة فندقية بلاس فيغاس في الوقت الذي استمرت فيه بالصراخ "كلا" في الوقت الذي لم تتمكن CNN من الصول إلى ممثلي مايورغا للتعليق على هذه الأنباء.

من جهته قال بيتر كريستيانسن، محامي رونالدو في بيان: "السيد رونالدو لطالما أكد كما يؤكد اليوم أن ما حصل في لاس فيغاس العام 2009 كان ذو طبيعة متبادلة، ولهذا ليس مفاجئا أن تتواجد آثار للحمض النووي.."