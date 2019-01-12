حكم بالسجن 3 سنوات على "هاكر" قطع الإنترنت عن دولة بأكملها

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قضت محكمة بريطانية بالسجن 3 سنوات على "هاكر" بريطاني يُدعى دانيل كاي بسبب تنفيذه عملية قرصنة إلكترونية أسفرت عن قطع الإنترنت عن دولة ليبيريا بأكملها.

وشن دانيل كاي، البالغ من العمر 30 عاما، عدة هجمات إلكترونية على شركة الاتصالات الليبيرية "لونستار" في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، وصلت قوتها إلى قطع الإنترنت عن هذه الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وقالت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة إن أحد كبار الموظفين في شركة "سيلكوم" منافسة "لونستار" استأجر الهاكر البريطاني لشن الهجمات الإلكترونية، لكنه لا يوجد ما يثبت أن شركة "سيلكوم" كانت على علم بذلك.

وأقر دانيل كاي بأنه مذنب واعترف بإنشاء شبكة "بوتنت"، مجموعة ضخمة من الأجهزة التي تم اختراقها عن طريق الإنترنت. واستخدم كاي شبكة "البوتنت" عندما كان يعيش في قبرص لتنفيذ "هجمات الحرمان من الخدمة" (DDoS) على شركة "لونستار".

وقال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في بريطانيا مايك هوليت إن كاي كان يعمل كـ"هاكر للإيجار" وإن نشاطاته أضرت بالعديد من الأعمال في عدة دول حول العالم وضحاياه خسروا ملايين الدولارات.

ومن القضايا الأخرى المتهم فيها كاي هي تنفيذ هجمات إلكترونية على شركة اتصالات ألمانيا أثرت على حوالي مليون عميل للشركة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016.