دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن يكون قد عمل مع روسيا، وذلك بعد الجدل الذي أثر عدم إنكاره ذلك عند سؤاله عن تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي حول علاقته بموسكو نهاية الأسبوع المنصرم.

وقال ترامب: "لم أعمل قط مع روسيا، وأنتم تعلمون هذا الجواب أكثر من غيركم"، وأضاف قائلا: "إنها مجرد خدعة كبيرة، مجرد خدعة"، على حد تعبيره.

ويأتي رد الرئيس الأمريكي على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول فتح الـFBI تحقيقا لمعرفة حقيقة عمل ترامب مع موسكو من عدمها.

وعندما قام أحد الصحافيين في قناة "FOX NEWS"، السبت، بسؤاله عما إذا كان يعمل مع روسيا، لم ينكر الرئيس الأمريكي الأمر، وقال إن السؤال كان مهينا بالنسبة له.

وهاجم ترامب ضباط الـFBI بسبب ما اعتبره تحيزا ضده قائلا: "القائمون على تلك التحقيقات كانوا أشخاصا عرفوا بأنهم أوغاد"، وتابع قائلا: "يمكنكم القول إنهم رجال شرطة قذرون".