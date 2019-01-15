أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، إن الإشاعات التي تدور حول تآمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا صلة لها بالواقع".

ففي مقابلة أجراها الثلاثاء، سئل بيسكوف عن الإشاعات التي تشغل المجتمع الأمريكي حول ما يشبه "المؤامرة" بين الرئيسين الأمريكي والروسي، وعما إذا كانت العقوبات التي فرضت على روسيا لعبة سياسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "هذه مؤامرة لا تمت للواقع بصلة"، وأضاف قائلا: "لقد وجدت أمريكا نفسها في موقف غريب عنها، هناك انقسام في المجتمع والحكومة، والنتيجة هي الظروف الصعبة التي يعمل ترامب بها".

وتطرق بيسكوف إلى العقوبات التي لوحت بها واشنطن على مشروع خط الغاز الروسي، Nord Stream 2، قائلا: "العقوبات ليست مجرد تفاهات، إنها أمر جدي، هنا وعلى سبيل المثال، يتم تهديدنا بفرض قيود على تنفيذ مشروع خط Nord Stream 2، هذه محاولة صريحة لتوفير أفضلية للغاز الأمريكي المسال، الأغلى ثمنا من الروسي، ولإجبار الأوروبيين على شرائه"، على حد تعبيره.