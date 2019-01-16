بوتين: لن نغمض أعيننا عن تهديدات الصواريخ الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده "ليست لديها مصلحة" في سباق تسلح جديد ضد الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لن نغمض أعيننا" عن نشر الصواريخ الأمريكية في مناطق تهدد روسيا.

وقال بوتين: "بالطبع لن نغمض أعيننا عن نشر الصواريخ الأمريكية التي تشكل تهديدا مباشرا لأمننا. سنجبر على اتخاذ إجراءات فعالة. لكن روسيا باعتبارها دولة مسؤولة وعقلانية غير معنية بسباق تسلح جديد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "سبوتنيك".

وأضاف بوتين أن "روسيا على الرغم من اعتزام الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، منفتحة لمواصلة الحوار لإيجاد طرق للحفاظ عليها"، مشيرا إلى أنه تم إرسال مقترحات محددة بهذا الشأن للولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت روسيا بانتهاك معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاقية. فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة التي إذا لم تفكك روسيا الصواريخ التي تعتبر واشنطن أنها تشكل انتهاكا للمعاهدة.