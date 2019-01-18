مصدران يكشفان لـBuzzFeed توجيه ترامب لكوهين بـ"الكذب" على الكونغرس

نظرة عن كثب على صفقة برج ترامب في موسكو.. ما سبب أهميتها؟

(CNN)-- وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا محاميه القديم مايكل كوهين بـ"الكذب" على الكونغرس حول مشروع برج ترامب في موسكو، حسبما أفاد مسؤولان تنفيذيان فدراليان معنيان بالتحقيق في الأمر لموقع BuzzFeed.

وأخبر مسؤولا إنفاذ القانون BuzzFeed أن الرئيس الأمريكي طلب من كوهين إجراء مفاوضات لبناء برج ترامب في موسكو قبل عدة أشهر مما كانت عليه.

وصرح المصدران لـBuzzFeed بأن كوهين أكد لفريق روبرت مولر المحامي الخاص بأن ترامب أصدر الأمر بالكذب على الكونغرس.

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ولم تؤكد CNN تقرير BuzzFeed. وعلم مكتب مولر أن الرئيس الأمريكي كوهين للكذب على الكونغرس من خلال مقابلات مع عدة شهود من منظمة ترامب، ورسائل البريد الإلكتروني الداخلية للشركة، والرسائل النصية، وغيرها من الوثائق، وفقا لموقع Buzzfeed.

وعندما سئل للتعليق، قال رودي جولياني، محامي ترامب، لشبكة CNN: "إذا كنت تصدق كوهين فيمكنك تحقيق صفقة عظيمة على جسر بروكلين".

وأيد ترامب خطة لزيارة روسيا شخصيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، حسبما ذكرت BuzzFeed، للاجتماع شخصيا مع الرئيس فلاديمير بوتين للتفاوض. ووفقا لـBuzzFeed، فقال ترامب لكوهين: "اجعله يحدث".