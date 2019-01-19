السلطات المكسيكية: سبب انفجار خط أنابيب غاز محاولة "سرقة الوقود"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت السلطات المكسيكية أن سبب انفجار خط أنابيب غاز في ولاية هيدالغو، والذي أودى بحياة 66 شخصا في حصيلة ليست نهائية، هو محاولة عدد من الناس سرقة الوقود.

وقالت السلطات المكسيكية في بيان لها إن محاولة لسرقة وقود من قبل عدد من الأشخاص كانت السبب بانفجار خط أنابيب الغاز، والذي أودى بحياة 66 شخصا وأصيب فيه 76 آخرون.

وأشارت سلطات المكسيك إلى أن عددا من الأشخاص حاولوا الوصول إلى الخط من أجل سرقة وقود، فتدخل الجيش وحاول إقناعهم بعدم القيام بذلك إلا أنهم لم يستجيبوا لينفجر الأنبوب.

واكن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قد زار البلدة التي انفجر فيها خط الأنابيب، رفقة مستشار الأمن العام في المكسيك، ألفونسو دورازو.