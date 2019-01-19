شاهد.. لحظات لا تنسى من قمة ترامب وكيم في سنغافورة

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ما تحتاج معرفته عن القمة التاريخية بين ترامب وكيم

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن قمة ثانية ستعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فبراير/ شباط المقبل.

وجاء هذا الإعلان بعد أن التقى ترامب كيم يونغ تشول، كبير المفاوضين الكوريين الشماليين في المحادثات النووية، لأكثر من 90 دقيقة في البيت الأبيض، لمناقشة "مسألة نزع الأسلحة النووية والقمة الثانية التي ستعقد قرب نهاية فبراير".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن "الرئيس يتطلع إلى الاجتماع مع كيم جونغ أون في مكان سيعلن عنه في وقت لاحق". وكان ترامب التقى زعيم كوريا الشمالية في قمة نادرة في يونيو/ حزيران في سنغافورة.

واستقبل ترامب المبعوث الكوري الشمالي كيم يونغ تشول بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. ونقل تشول رسالة من زعيم كوريا الشمالية إلى الرئيس الأمريكي.