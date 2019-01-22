هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد محاولة اختطافها.. فما التفاصيل؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – هبطت طائرة روسية اضطراريا في مدينة خانتي مانسيسك، بعد أن تعرضت لمحاولة خطف خلال رحلتها من مدينة سورغوت إلى العاصمة، موسكو، الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وأشارت وكالة نوفوتسي إلى أن السلطات الروسية تمكنت من إلقاء القبض على الفاعل، وكشف مصدر في الشرطة لتاس أن الخاطف كان في حالة سكر ولا توجد إصابات بين الركاب، وفقا للمعلومات الأولية.

وتعرضت الطائرة لمحاولة الخطف بعد 15 دقيقة من مغادرتها سورغوت، وغيرت مسارها، وذلك بعد أن طلب الخاطف ذلك، ليتخذ قائد الطائرة قرارا بالهبوط الاضطراري في خانتي مانسيسك.

وتقع مدينة سورغوت في الجزء الشمالي الغربي من روسيا قرب إقليم سيبيريا، وهي نفس المنطقة تقريبا التي تقع فيها مدينة خانتي مانسيسك.