رئيس الجمعية الوطنية ينصّب نفسه رئيساً لفنزويلا بدل مادورو

نشر الأربعاء ، 23 يناير / كانون الثاني 2019

(CNN)-- نصّب رئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، نفسه رئيساً لفنزويلا، الأربعاء، وتلى القسم أمام حشود ضخمة من المؤيدين في كاراكاس.

وأعلن الرئيس ترامب رسمياً اعترافه بزعيم المعارضة الفنزويلية، غوايدو، رئيساً شرعياً لفنزويلا، حسبما أعلن البيت الأبيض، الأربعاء.

وكان غوايدو قد أعلن أن الاحتفال بالولاية الثانية لولاية نيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا غير دستوري ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة.

وقال غوايدو أثناء خطابه أمام الحشود: أقسم أن أفترض رسميًا مهام المكتب التنفيذي الوطني كرئيس مسؤول عن فنزويلا من أجل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة.

وقالت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إنها لا تعترف أيضًا بولاية مادورو الجديدة.