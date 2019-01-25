أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اشتعل نقاش بين المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ومراسل CNN، جو جونز، على خلفية سؤال يتعلق باعتقال مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روجر ستونز.

ووجه جونز سؤالا لساندرز التي كانت تتحدث في البيت الأبيض للصحفيين بعد لقائها في برنامج "New Day" على CNN، الجمعة، قال فيه عن ترامب: "لقد نشر تغريدات دعم فيها ستون، هل كان يشجع البيانات المضللة؟".

أشعل هذا السؤال غضب المتحدثة باسم البيت الأبيض التي قالت: "هذا أحد أكثر الأسئلة سخافة وإهانة، فأنت تتهم رئيس أمريكا بأنه يطلب من أحدهم أن يكسر القوانين، هذا بصراحة، مهين وغير حقيقي".

وأشارت ساندرز إلى أنها تحدثت مع ترامب، الجمعة، لكنها رفضت أن تعلق بشكل مباشر على ما إذا كانت قد طرحت قضية اعتقال مساعده المقرب منه، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وقبل أن تبتعد عن الميكروفونات، سأل أحد الصحفيين ساندرز عما إذا كان البيت الأبيض على علم باعتقال ستونز قبل أن يُعتقل، لتجيب بأنها لم تكن على علم بأن البيت الأبيض قد تلقى معلومات عن الاتهامات الموجهة لمساعد ترامب.