حصري.. كيف توازن روسيا بين أمن إسرائيل وعلاقاتها بإيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدث نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف عن كيفية موازنة روسيا بين إسرائيل وإيران في سوريا، ودعم موسكو لنيكولاس مادور في فنزويلا، وكذلك تحدث عن التساؤلات التي تثار حول علاقات الرئيس الأمريكي ترامب مع روسيا مشدداً على أنها مازالت تعيق العلاقات بين واشنطن وموسكو وذلك في مقابلة حصرية أجراها مع الزميل فريد بليتغن لـCNN.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تريد العمل مع الولايات المتحدة لمحاولة إصلاح العلاقات، ورغم كل الأدلة على التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلا أنه ينفي تورط بلاده في تلك القضية.

وانتقدت موسكو التساؤلات المثارة حول العلاقات المحتملة للرئيس ترامب مع روسيا، فرداً على سؤال وجهه مراسل CNN للمسؤول الروسي قال ريابكوف: "إن ذلك بعيد تماماً عن الواقع"، مضيفاً أن بلاده "لا تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة".

وحول طبيعة التحالف بين روسيا وإيران في سوريا قال ريابكوف "لن استخدم هذا النوع من الكلمات لوصف ما نحن فيه مع إيران" مضيفاً أن "بلاده لا تستخف بأي حال من الأحوال بأهمية التدابير التي من شأنها ضمان أمن قوي لدولة إسرائيل".

يذكر أن روسيا أبدت رضاها عن قرار الرئيس ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلة إنها ملتزمة بضمان أمن إسرائيل ضد القوات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب حكومة الأسد.



يأتي ذلك في وقت تعهد فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بتقديم الدعم للزعيم الفنزويلي، نيكولاس مادورو مجددا.

وأرسلت موسكو مؤخرا قاذفتين نوويتين إلى فنزويلا كما وقعت اتفاق نفطي مع كاراكاس.



وكان الكرملين قد وجه انتقاداته لقرار إدارة ترامب بالاعتراف بخصم مادورو، خوان قويدو، رئيسًا مؤقتًا، وقال سيرغي ريابكوف إن ذلك "مثل صب البنزين على النار" مشدداً على أن "الجميع ينبغي عليه ابداء المسؤولية".