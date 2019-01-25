أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دعا رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا والمنصّب ذاتيا رئيسا للبلاد، خوان غايدو، القوات المسلحة الفنزويلية للوقوف إلى جانب الشعب، في حين قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه لم يقطع العلاقات مع أمريكا بل مع إدارة دونالد ترامب.

وقال غايدو خلال تجمع في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس موجها حديثه للجيش: "حان الوقت لتقفوا إلى جانب الدستور"، وأضاف قائلا: "هذه هي اللحظة المناسبة لتظهروا احترامكم للشعب الفنزويلي".

وتابع رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد مخاطبا القوات المسلحة: "قفوا بجانب الشعب، ستواجهون اختبارا هاما خلال الأيام القليلة المقبلة".

وطالب غايدو الجيش الفنزويلي بأن "يبرئ ضميره" وطالبه بأن يلبي مطالب "الجياع والمرضى الذين لا يملكون دواء"، وتساءل مخاطبا الجيش: "هل ستسمحون بدخول الطعام والدواء للمحتاجين".

ويأتي خطاب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ورئيس فنزويلا بنظر بعض الدول بعد يوم من إعلان الجيش الفنزويلي وقوفه إلى جانب مادورو.

بالمقابل، قال مادورو للصحفيين في كراكاس إنه لم يقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا، بل فعل ذلك مع حكومة ترامب، وأشار إلى أن أمريكا أكبر من الأخير.

وأكد الرئيس الفنزويلي الذي يواجه ما يشبه الانقلاب السلمي على حكمه، بعد أشهر قليلة من محاولة اغتياله، أنه ضد الإمبريالية لكنه يحترم أمريكا.

وأضاف قائلا إن بلاده مستعدة لبيع "البطاطس والنفط والبصل والدجاج" لأمريكا، لكنه ذكر في الوقت نفسه أن بلاده يمكنها أن تبيع هذه المنتجات لجهات أخرى بحال لم ترغب واشنطن بشرائها.