البرازيل.. 200 مفقود إثر انهيار سد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت إدارة إطفاء الحرائق في البرازيل إن نحو 200 شخص باتوا في عداد المفقودين بعد انهيار أحد السدود عند منجم لخام الحديد تملكه شركة التعدين البرازيلية "فالي" الجمعة.

ووفقاً لبيان صدر عن شركة التعدين، تم نشر أكثر من 50 رجل إطفاء إضافة لعدد من الطائرات المروحية في المنطقة.

وأظهرت مشاهد بثتها محطة Record TV المتعاونة مع CNN جانباً من الكارثة التي وقعت في مدينة برومادينهو .

وتسبب انهيار السد في غمر مناطق واسعة بالوحل ودمار العديد من المنازل، في حين أجرت طائرات مروحية عمليات إنقاذ جوي للعالقين والمتضررين في المنطقة.

ونشر الرئيس البرازيلي، يائير بولسونارو، سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي على موقع تويتر، الجمعة ، قائلاً إن "الشاغل الرئيسي للحكومة في هذه اللحظة هو تقديم الرعاية لضحايا هذه المأساة المرعبة".

وتسود مخاوف بأن الكارثة التي تسبب بها سيل من الوحول باتجاه بلدة برومادينهو، أدت الى سقوط عدد من القتلى.