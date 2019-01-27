انفجار في مدينة لاهاي الهولندية وأنباء عن "عالقين"

نشر الأحد ، 27 يناير / كانون الثاني 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – من المرجح أن يكون قد علق عدد من الأشخاص تحت الأنقاض بعد وقوع انفجار أسفر عن انهيار الواجهة الأمامية لبيت في مدينة لاهاي الهولندية، الأحد، وفقا لقناة RTL اللوكسومبرغية التابعة لـCNN.

ونشرت الشرطة الهولندية تغريدة قالت فيها إن سبب الانفجار هو "انفجار غاز محتمل"، لكنها لم تذكر الأشخاص العالقين.

وهرعت سيارات الإسعاف ومروحيات الإنقاذ إلى موقع الانفجار، حسبما ذكرت RTL.

وتضم لاهاي المحكمة الجنائية الدولية، والتي شهدت عدة قضايا ذات صلة بالشرق الأوسط، وكان أبرزها قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.