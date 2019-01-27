مقتل 20 على الأقل وإصابة العشرات في تفجيرين هزا كنيسة بالفلبين

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نشر الأحد ، 27 يناير / كانون الثاني 2019

مقتل 20 على الأقل وإصابة العشرات في الفلبين

(CNN)-- انفجرت قنبلتان في كاتدرائية رومانية كاثوليكية بجنوب الفلبين، الاحد، مما أسفر عن مصرع 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وفقا لما ذكرته السلطات.

ويشتبه بانفجار عبوتين ناسفتين بشكل منفصل في كاتدرائية جولو الكاثوليكية في منطقة مينداناو، وفقا لما ذكرته Autonomous Region of Muslim Mindanao.

وذكرت السلطات أن ما لا يقل عن 81 شخصا قد اصيبوا، من بينهم 14 جنديا من القوات المسلحة الفلبينية واثنين من ضباط الشرطة الوطنية الفلبينية.

وقال مسؤولون اقليميون أن الجيش والشرطة في البلاد يؤمنان المنطقة وقد تم اخلاء جميع الضحايا على الفور.

في بيان، أدان وزير الدفاع دلفين ن. لورنزانا التفجير، وقال إنه وجه القوات “لزيادة مستوى التأهب” وتأمين أماكن العبادة والأماكن العامة.