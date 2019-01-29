هل فضح مستشار لترامب خططا عسكرية أمريكية في فنزويلا بالخطأ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها فنزويلا، يبدو أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، كشف بطريقة ما عن توجه محتمل من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالأزمة التي تمر بها البلاد، إذ التقط مصور بكاميرته ملاحظة كتبها بولتون على دفتر كان معه كتب عليها: “5 آلاف جندي إلى كولومبيا“.

وذكر مصدر في البيت الأبيض لشبكة CNN أن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بتعامل ترامب مع الأزمة في فنزويلا.

وكان بولتون قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخزانة ستيف منوشين، مساء الاثنين، بالبيت الأبيض، عن فرض عقوبات على الشركة الوطنية للنفط في فنزويلا، والتي تمتلك شركة النفط Citgo التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

ووفقا لبولتون، فإن العقوبات تتضمن تجميد أصول مملوكة لشركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، الأمر الذي سيؤدي إلى تكبد الشركة خسائر تزيد على 11 مليار دولار في العام المقبل.

كما حث بولتون الجيش الفنزويلي، على التخلي عن مادورو، والاعتراف بشرعية غايدو.

وتمثل العقوبات النفطية التصعيد الأحدث والأكثر أهمية لحملة ضغط إدارة ترامب التي تهدف إلى طرد مادورو من السلطة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد اعترف الأسبوع الماضي بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غايدو، رئيسا شرعيا لفنزويلا، كما استمرت الولايات المتحدة في زيادة الضغوط على مادورو للاستقالة.