مدبرة منزل تعلق 3 أيام داخل مصعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عاشت مدبرة منزل أياما عصيبة بعد أن علقت في أحد مصاعد مبنى في نيويورك لثلاثة أيام، قبل أن يتم إنقاذ حياتها بالصدفة.

وحبست السيدة في مصعد صغير أثناء قيامها بعملها في منزل يملكه رجل الأعمال الأميركي، وارن ستيفنز، وكان من الممكن أن تمكث لمدة أطول لعدم وجود زر طوارئ أو هاتف داخل المصعد بما يخالف تعليمات الأمان.

ويبدو أن الصدفة لعبت دورا في إنقاذ حياتها عندما أدرك أحد الأشخاص الذين حضروا للمبنى أن السيدة عالقة بالمصعد مما دفعه إلى الاتصال بالطوارئ.

وقال مسؤولون إن المرأة كانت تعاني من الجفاف، مشيرين الى أنها ستستعيد عافيتها مجدداً.

من جهته قال قسم المباني في نيويورك إنه تم إجراء عملية فحص روتينية لمصعد المبنى في يوليو 2018

ولم يستجب الممثل الصحفي لوارن ستيفنز، المستثمر ورئيس شركة LLC لطلب CNN بالتعليق على الحادثة.