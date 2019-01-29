باكستان: المحكمة العليا تؤيد براءة شابة مسيحية اتهمت بـ"قذف النبي محمد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفضت المحكمة العليا في باكستان طعنا في حكم براءة الشابة الباكستانية آسيا بيبي، الثلاثاء، بعد اتهامها سابقا بـ"قذف النبي محمد"، وصدر حينها حكم بإعدامها.

وكانت آسيا بيبي، وهي سيدة مسيحية باكستانية وأم لخمسة أطفال من ولاية بنجاب، قد اتهمت في عام 2010 بـ"التجديف" والإساءة للنبي محمد خلال نقاش مع بعض من زملائها المسلمين.

والعام الماضي، فازت بيبي بالاستئناف في قضيتها، التي حكم عليها فيها بالإعدام شنقا.

ويتوقع أن تغادر بيبي باكستان قريبا بطلب لجوء إلى أي بلد آخر، فيما يواصل مؤيدوها إطلاق التحذيرات من تعرض حياتها للخطر في حال بقائها.