لحظة انهيار سد في البرازيل وهروب السكان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رصد مقطع فيديو، لحظة انهيار سد في منجم برازيلي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص وفقدان المئات في مدينة برومادينهو البرازيلية قبل أيام.

وأظهرت اللقطات المصورة لحظة انهيار السد بشكل مفاجئ، وتدفق المياه التي كان يحتجزها في حين سادت حالة من الذعر وسط السكان الذين حاولوا الهروب والفرار.

وحاول رجال الإنقاذ البحث عن عشرات المفقودين منذ الجمعة الماضية، عندما انهار السد الذي يقع قرب منجم للحديد وتملكه شركة “فالي” البرازيلية.

وتسبب انهيار السد في غمر مناطق واسعة بالوحل ودمار العديد من المنازل، في حين أجرت طائرات مروحية عمليات إنقاذ جوي للعالقين والمتضررين في المنطقة.

وقالت إدارة إطفاء الحرائق في البرازيل إن نحو 200 شخص باتوا في عداد المفقودين بعد انهيار السد عند منجم لخام الحديد تملكه شركة التعدين البرازيلية “فالي” الجمعة الماضي.

ووفقاً لبيان صدر عن شركة التعدين، تم نشر أكثر من 50 رجل إطفاء إضافة لعدد من الطائرات المروحية في المنطقة.