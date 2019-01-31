دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مقطع فيديو "متداول" يظهر ما قال إنه اقتحام رجال أمن في الصين لأحد المساجد والاعتداء على مصلين في منطقة بمقاطعة يونان.

جاء ذلك في تغريدة نشرها فريق التواصل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقال في تعليق على مقطع الفيديو: "شاهد.. مقطع متداول يقول الناشطون انه يظهر عناصر الأمن في الصين وهي تقتحم مساجد بمقاطعة يونّان، وقيامها باعتقال عشرات المصلين، والاعتداء بالضرب عليهم وطرد الباقين بالقوة، بذريعة انها "غير قانونية.."

ولفت الفريق إلى أن هناك "تقارير وردت بأن السلطات أغلقت تلك المساجد، فيما أشارت اخرى الى انها قامت بهدمها"، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل.

ويذكر أن هذه هي التغريدة الأولى لفريق التواصل منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد تعليق الأنشطة نظرا لفترة الإغلاق الحكومي الذي مرت به الإدارة الأمريكية، حيث قال الفريق في تغريدة يومها: "بسبب وقف الاعتمادات فى الميزانية الأميركية، لن يتم تحديث هذا الحساب. يرجى زيارة موقع وزارة الخارجية الأميركية @StateDept للحصول على آخر التحديثات".