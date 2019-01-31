الاتحاد الأوروبي يطلق قناة مالية للتجارة مع إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت عدد من دول الاتحاد الأوروبي إطلاق قناة مالية خاصة للتجارة مع إيران، وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقالت فريدريكا موغيريني، مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الدول التي شاركت في هذا الإعلان هي فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا.

وقالت موغيريني في حديث أمام وسائل الإعلام: "هذه الخطوة ستضع آلية تسمح بالتجارة القانونية مع إيران كما تم توضيحه سابقا في الاتفاق النووي."

وأضافت بالقول: "الاتحاد الأوروبي يقف بشكل كامل داعما أساسيا للاتفاقية مع إيران لسبب بسيط، هو أننا نجد هذا الاتفاق يحقق أهدافه. هناك 13 تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن إيران تنفذ كل ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق النووي."

وحول ما إذا كانت القناة المالية الجديدة ستؤثر على العلاقات مع واشنطن، قالت موغيريني إنه تم التواصل مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل يومين، وأكد أن هذه الخطوة "لا تمثل أي خطر" على العلاقات بين الجانبين.

وتحمل هذه القناة المالية اسم "INSTEX، وهي اختصار لـ Instrument in Support of Trade Exchange، أي أداة دعم الأنشطة التجارية.