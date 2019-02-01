معاهدة القوى النووية.. الناتو يدعم قرار واشنطن بالانسحاب وألمانيا تحذر

ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة نووية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذرت ألمانيا من انخفاض مستوى الأمن العالمي بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الجمعة، مطالبة بسيطرة واسعة على التسلح على مستوى دول العالم.

في ذات الوقت، اتهمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل روسيا بخرق بنود معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، قائلة: "من الواضح أن روسيا انتهكت هذه المعاهدة ولهذا علينا التحدث إلى موسكو."

وأكدت ميركل أن ألمانيا ستبذل كل ما وفي وسعها خلال الستة أشهر المقبلة لتكثيف المفاوضات مع روسيا.

وكان حلف الناتو قد أعلن "دعمه الكامل" لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من المعاهدة.