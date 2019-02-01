رئيس فنزويلا "المنصب ذاتيا" يتحدث لـCNN عن خطة الإطاحة بمادورو

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)—قال خوان غايدو، رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا والمنصّب ذاتيا رئيسا للبلاد، إن خطته للإطاحة بالرئيس، نيكولاس مادورو، تتمثل بوضع كل الضغوط الممكنة عليه واستقطاب مؤيديه خصوصا من العسكريين.

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جاء ذلك في مقابلة حصرية لغايدو مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "نحن نمهد لثلاث مراحل، لدينا ديكتاتورية ولدينا عدد مهاجرين كبير يغادر البلاد، وما نحتاجه هو إزاحة مادورو من السلطة وتشكيل حكومة انتقالية ومن بعدها إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية لدولة حرة.."

وتابع قائلا: "للقيام بذلك يتوجب علينا الضغط عبر الوسائل السياسية على ديكتاتور، مادوروا صنف كذلك في العالم، ونحن نسعى خلف التأييد الذي يحظى به في الوقت الحالي بين القوات المسلحة ومنح العفو لكل العسكريين وهذا حافز لهم.."

وحول إن كان قد طلب من ترامب التدخل العسكري في فنزويلا للإطاحة بمادورو، قال غايدو: "سنحت لي الفرصة للحديث مع الرئيس ترامب وأنا ممتن لذلك.. نواجه ديكتاتورية والشعب الفنزويلي يريد المضي قدما بأي صورة ممكنة ومتطلبة لنتمكن من إنهاء هذه الديكتاتورية في هذه اللحظة.. نحن في فنزويلا نحاول ما بوسعنا لوضع ضغط حتى لا نصل إلى مثل هذا السيناريو الذي لا يتمناه أحد".

وحول إن كان هناك حوار بينه وبين مادورو، قال غايدو: "لا"، موجها رسالة إلى الشعب الأمريكي باللغة الإنجليزية، قال فيها: "أتوجه للشعب الأمريكي لمساعدتنا في استرجاع ديمقراطيتنا وحريتنا، نريد إعادة بناء دولتنا وحريتنا.."