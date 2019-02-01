أمريكا تعلن الانسحاب من معاهدة القوى النووية مع روسيا

مع تجدد التوتر.. إليك كل ما نسيته عن نزاع روسيا وأوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو الانسحاب من معاهدة القوى النووية مع روسيا.

وقال بومبو في مؤتمر صحفي الجمعة إن سريان هذا الانسحاب سيبدأ في 2 فبراير.

وأضاف بالقول: "لسنوات طويلة، خرقت روسيا معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى منذ عام 2014.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية ستطور خياراتها العسكرية الخاصة، وستعمل جنبا إلى جنب مع الناتو وحلفائها الآخرين "لمنع روسيا من استخدام أسلحتها بطريقة غير قانونية."

وكان ترامب قد ألمح لأشهر طويلة إلى إمكانية انسحاب بلاده من المعاهدة، وسط الكثير من التوقعات بأن يتم هذا الانسحاب قريبا.

ويثير هذا الانسحاب مخاوف من عودة سباق التسلح بين الجانبين.