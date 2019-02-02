أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اعتزام أمريكا الانسحاب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وأكد أن واشنطن أبلغت أطراف هذه المعاهدة بقرارها.

وقال بومبيو في بيان له، السبت: "لقد خرقت روسيا الاتحادية معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى بشكل واضح"، على حد تعبيره.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "أخبرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم كلا من روسيا والدول الأخرى الأطراف في هذه المعاهدة رسميا أنها ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى خلال 6 أشهر، وفقا للمادة 15 من الاتفاقية".

وتمهل المعاهدة الدولة التي تود الانسحاب منها 6 أشهر، وقد تعود أمريكا خلال هذه الفترة بحال التزام روسيا بالاتفاقية مجددا والتي وُقعت عام 1987، وسيدق هذا الانسحاب ناقوس الخطر لعودة سباق التسلح بين واشنطن وموسكو.