دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليق عمل بلاده بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وذلك في خطوة تأتي ردا على إعلان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الانسحاب منها في كلمة، الجمعة.

02:15 خطاب عسكري حاد من بوتين وانزعاج روسي من أمريكا

وقال بوتين بعد اجتماع مع وزير خارجيته، سيرغي لافروف ووزير الدفاع، سيرغي شويغو،: "ردنا سيكون مماثلا، الأمريكيون أعلنوا أنهم سينسحبون من المعاهدة وكذلك سنقوم نحن، وقالوا إنهم منخرطون في الأبحاث والتطوير وسنفعل ذلك أيضا".

"وكان بومبيو قال في كلمته التي أعلن انسحاب أمريكا من المعاهدة ابتداء من السبت، الثاني من فبراير/ شباط الجاري: "لسنوات طويلة، خرقت روسيا معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى منذ عام 2014."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة الأمريكية ستطور خياراتها العسكرية الخاصة، وستعمل جنبا إلى جنب مع الناتو وحلفائها الآخرين "لمنع روسيا من استخدام أسلحتها بطريقة غير قانونية".