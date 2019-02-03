كم غرّمت لندن ممثلا إباحيا صور مقطعا جنسيا ثلاثيا بقطار أمام ركاب؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—غرّم القضاء البريطاني، الممثل الإباحي جورج مايسون، وألزمه دفع ألف جنيه إسترليني (نحو 1300 دولارا) بعد قيامه بتصوير مقطع إباحي شارك فيه ثلاث أشخاص داخل قطار للأنفاق في العاصمة البريطانية، لندن.

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ووفقا لوكالة بريس اسوسيشن قام مايسون البالغ من العمر 35 عاما بنشر المقطع الذي صوره على صفحة في تويتر، بعد أشهر من تصويره حيث يظهر هو ورفيقه السابق، نيكولاس مولان البالغ من العمر 24 عاما إلى جانب شخص ثالث مجهول الهوية.

وكشفت التحقيقات أن مقطع الفيديو نشر على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مرتبطة بمايسون.

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وقال المدعي روبيرت سيمبسون وفقا لما نقلته بريس اسوسيشن: "المقطع شجل ونشر على تويتر حيث شاهده شخص آخر مثلي الجنس، واعتقد أنه مايسون تجاوز الحد فيما يعتبر تصرفا مقبولا وعليه قام بإبلاغ الشرطة".