سفير فنزويلا بدولة عربية يعلن انشقاقه عن مادورو ويصبح "أول سفير منشق"

كل ما يجب أن تعرفه عن الأزمة السياسية بفنزويلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن جوناثان فيلاسكو، سفير فنزويلا في العراق، انشقاقه عن حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وذلك في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت.

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وقال السفير المنشق في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لـCNN التأكد من صحته: "يا شعب فنزويلا، أنا جوناثان فيلاسكو، أعلن أن المجلس الوطني هي القوة الوحيدة والشرعية"، معلنا دعمه للرئيس المنصب ذاتيا، خوان غايدو.

وأضاف فيلاسكو داعيا الفنزويليين لدعم غايدو قائلا إن ذلك "مسؤوليتنا الدستورية وواجبنا"، في تصريحاته المسجلة والتي لم يرد أي من مادورو أو غايدو على تصريحات السفير الذي يعتبر أول دبلوماسي في هذا المنصب يعلن انشقاقه.

ويذكر أن خوان غايدو، رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا قال في مقابلة حصرية سابقة مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN إن خطته للإطاحة بالرئيس، نيكولاس مادورو، تتمثل بوضع كل الضغوط الممكنة عليه واستقطاب مؤيديه خصوصا من العسكريين.