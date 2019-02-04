بريطانيا وإسبانيا وفرنسا تعترف بغواييدو "رئيسا مؤقتا لفنزويلا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غواييدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

فقد قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن غواييدو يمتلك الآن الشرعية الكاملة لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا.

وأكد لودريان أن "هذه التصريحات من الخارجية الفرنسية لا تعد تدخلا في الشأن الداخلي الفنزويلي، فهناك أزمة داخلية، ونحن نستجيب لمطالبات الرئيس غواييدو لتأييده في إعادة تأسيس الديمقراطية. يجب أن تكون هناك انتخابات جديدة لشرعنة مطالب الشعب الفنزويلي."

أما وزير الخارجية الإسباني فقد أعلن اعتراف بلاده بغواييدو رئيسا للبلاد من خلال تغريدة على موقع تويتر، وهو ما قام به أيضا وزير الخارجية البريطاني.

