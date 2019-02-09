بعد شهر من تسببه بحادث.. زوج الملكة إليزابيث يسلم رخصة القيادة "طوعا"

بعد يومين من حادث.. الأمير فيليب يقود بدون حزام أمان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سلم دوق إدنبرة، الأمير فيليب، رخصة القيادة الخاصة به "طوعا"، وفقا لما صدر عن قصر باكنغهام، السبت.

وجاء في بيان لقصر باكنغهام: "بعد دراسة متأنية، قرر دوق إدنبرغ أن يسلم رخصة قيادته طوعا".

وكان قد تسبب الأمير فيليب، البالغ من العمر 97 عاما، بحادث سير الشهر الماضي، بينما كان يقود سيارته قرب قصر ساندرينغهام.

يذكر أن الأمير فيليب هو زوج الملكة إليزابيث الثانية، هو ابن أمير يوناني، يدعى أندرو، ووالدته هي الأميرة إليس من الدنمارك.