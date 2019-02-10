زعيم المعارضة الفنزويلية يتهم قوات تابعة للجيش بـ"التحرش" بجدة زوجته

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال الرئيس الفنزويلي، المنصب ذاتيا، خوان غوايدو، الأحد، إن مجموعة تابعة للجيش الفنزويلي تحرشت بجدة زوجته البالغة من العمر 83 عاما.

وقال غوايدو إن المجموعة التي تدعى "Los Colectivos" تحرشت بجدة زوجته التي وصفها بالكاثوليكية التي تنتمي لعائلة كبيرة في فنزويلا.

وعلق الرئيس المنصب ذاتيا على هذه الحادثة قائلا: "لم نسمع من قبل عن تهديد جدة"، وذلك بعد أقل من أسبوع على اتهامه قوات الشرطة باقتحام منزله وتهديد عائلته، لكن اتهاماته توجهت نحو هذه المجموعة.

ووجه غوايدو حديثه للرئيس نيكولاس مادورو قائلا: "قم بلجم رجالك، فمن غير المعقول أن تهدد الجدات العظيمات"، وأكد أنه سيواصل الطريق بصدر عار ورأس مرفوع رغم التهديدات التي طالت عائلته.